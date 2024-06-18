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    12:33, 18 六月 2024 | GMT +6

    跨里海光缆和超高速互联网：哈萨克斯坦将成为区域数字枢纽

    跨里海光缆和超高速互联网：哈萨克斯坦将成为区域数字枢纽
    Фото: freepik.com

    哈萨克国际通讯社讯）周二，政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫主持召开了政府会议。会上，数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫宣布，哈萨克斯坦将成为区域数字枢纽，关键举措将由通信运营商资助。

    马迪耶夫指出，为进一步发展国家项目提出的“数字丝路”建设，哈萨克斯坦将实施以下措施：

    ✔️ 铺设里海海底光缆：这条光缆全长370公里，哈萨克斯坦和阿塞拜疆两国通信运营商将为此投资超过230亿坚戈。目前，哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)与阿塞拜疆电信有限责任公司已成立合资企业，海底光缆的设计和铺设项目总承包商招标工作即将完成。

    ✔️ 建设东西国家超高速互联网主干通路：这一措施旨在增加哈萨克斯坦境内的过境流量。同时，将建设不低于Tier-III级的数据处理中心，用于存储过境和国际流量。

    马迪耶夫还提到，Freedom Telecom责任有限公司提出了两项建议，将在2025年底之前投资超过170亿坚戈建设超高速互联网主干通路，并在2027年底之前投资超过900亿坚戈建设数据中心。他指出，这些措施的落实，将确保国际数据传输的替代路线，并吸引Google、Amazon、Microsoft等大型科技公司进入哈萨克斯坦市场。

    【编译：阿遥】

    标签:
    信息技术 投资 科技 通讯
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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