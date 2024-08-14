安理会讨论加沙局势 联合国副秘书长呼吁停止升级言论和行动

迪卡洛表示，如果要阻止走向更大的灾难，各方必须停止一切升级的言论和行动。她重申古特雷斯秘书长的呼吁：为了长期的和平与稳定，各方应积极努力实现地区局势的缓和。

她欢迎埃及、卡塔尔和美国努力促使冲突双方达成协议，以实现停火、释放人质和提供急需的人道主义救济。

构建持久和平

迪卡洛表示，加沙的杀戮、破坏和苦难必须结束。人质必须与家人团聚。

她强调，如果没有一条通往未来的明确道路，让以色列人看到他们对安全的合理需求得到满足，让巴勒斯坦人看到他们建立一个完全独立、有生存能力和主权国家的合理愿望得以实现，中东的持久和平将依然遥不可及。

Фото: 联合国新闻处

人道局势严峻

联合国人道主义事务协调厅筹资和伙伴关系司司长丽莎·杜登滕代表代理副秘书长兼代理紧急救济协调员乔伊斯·穆苏亚发言时指出，根据联合国的分析，加沙超过60%的住宅建筑和65%的道路网络遭到破坏或摧毁。急性呼吸道感染、腹泻疾病、急性黄疸综合症和皮肤感染都在激增，脊髓灰质炎又成为一个新的威胁。

她表示，50 多万学生失去了整个学年。即使战争今天结束，每 10 所学校中至少有 8 所需要重建。她指出，决不能忽视这场战争给包括儿童在内的所有人造成的巨大情感和心理创伤，这种创伤将伴随他们的余生。

准入限制和不安全形势

丽莎·杜登滕表示，自拉法地面行动开始以及拉法口岸于 5 月初突然关闭以来，进入加沙的援助物资减少了一半以上。燃料短缺意味着供水量低至每人每天 2 升，远远低于所需的 15 升。人道主义工作者从凯雷姆沙洛姆过境点出发运送货物，沿途的有组织犯罪和抢劫行为继续阻碍援助物资的运送。

她表示，联合国对工作人员安全的担忧与日俱增，虽然经过协调，但援助车辆依然遭到袭击的事件不断增加。最近，在 12 天的时间里，发生了四起涉及联合国车队遭遇袭击的事件。

Фото: 联合国新闻处

实现停火

杜登滕呼吁各方严格遵守国际人道法，立即停止敌对行动，实现持久停火。

她表示，所有会员国都必须利用一切影响力来防止和制止违反国际人道法的行为，包括施加外交和经济压力，以遵守战争规则作为武器出口的条件，以及合作打击有罪不罚现象。

她敦促安理会和所有会员国利用自己的影响力保护平民，结束这场冲突。

加沙卫生部称，无休止的暴力现已造成近 4 万名巴勒斯坦人死亡，9 万多人受伤。约 1万人仍然下落不明，但普遍认为是被埋在废墟下。

截至 8 月 9 日，尽管一再要求释放人质，但估计仍有 115 名人质被关押在加沙，其中包括已被宣布死亡但遗体仍在加沙的人质。