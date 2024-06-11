哈马斯称接受安理会加沙停火决议 准备就细节进行谈判

他表示，哈马斯已准备就细节进行谈判，并补充说美国有责任确保以色列遵守决议。

联合国安理会当地时间10日通过第2735号决议，呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火，以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。决议敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。

另据联合国新闻中心消息，决议指出此提议的落实将促成在三个阶段取得以下成果：

第一阶段：立即全面彻底停火，释放包括妇女、老人和伤员在内的人质，归还一些遇害人质的遗体，交换巴勒斯坦囚犯，以色列军队撤出加沙居民区，巴勒斯坦平民返回其在加沙所有地区，包括北部地区的家园和居民区，以及在整个加沙地带安全有效地向所有有需要的巴勒斯坦平民大规模分发人道主义援助，包括国际社会提供的住房单元；

第二阶段：经双方同意，永久停止敌对行动，以换取释放仍在加沙的所有其他人质，并从加沙全面撤出以色列军队；

第三阶段：启动加沙重大多年重建计划，并且将仍在加沙的所有死亡人质的遗体归还其家人。