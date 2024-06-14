哈副总理会见美贸易代表：讨论取消贸易限制、推动贸易自由化

会谈中，双方探讨了取消1974年贸易法修正案（即杰克逊-范尼克修正案）的前景，该修正案限制了美国与不遵守移民自由要求的国家进行贸易。

朱曼哈林表示，曾多次提议取消针对哈萨克斯坦的相关法律条款。2023年5月，美国国会众议院提出了《2023年哈萨克斯坦永久正常贸易关系法》，旨在给予哈萨克斯坦永久正常贸易关系（PNTR）地位。

-这项法案得到了33名众议员的支持，目前正在众议院筹款委员会贸易小组委员会审议。我们希望能尽快在取消杰克逊-范尼克修正案对哈萨克斯坦的效力问题上取得积极进展。-朱曼哈林说。

Фото: ҚР Үкіметі

双方还讨论了普惠制在加强哈萨克斯坦与美国经贸关系中的特殊作用，强调了继续对哈萨克斯坦企业向美国市场供应原材料实施优惠制度的重要性。

朱曼哈林指出，哈萨克斯坦愿意根据全球基础设施和投资伙伴关系的优先事项，为中间走廊项目的投资者创造有利条件。

-我们的目标是发展基础设施项目，以增加过境运输量。中间走廊提供了多式联运的机会，因此需要确保货物运输顺畅、高效和具有成本效益。我们欢迎DFC、EximBank和USAID等发展机构积极参与，为这些项目提供资金支持。-朱曼哈林表示。

Фото: ҚР Үкіметі

此外，双方还探讨了扩大合作的前景，以确保区域粮食安全，并利用美国的先进技术和经验开发哈萨克斯坦的农业潜力。

1974年，美国通过了“贸易法修正案”（杰克逊-范尼克修正案），限制与限制移民和侵犯人权的国家进行贸易。该修正案最初针对苏联、中国、越南和阿尔巴尼亚，后来扩展到部分苏联解体后的国家。目前，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦仍受到该修正案的限制。然而，美国国会每年都会暂停（而非取消）对哈萨克斯坦适用该修正案。哈萨克斯坦与美国在不同层级持续进行双边会谈，讨论取消“杰克逊-范尼克修正案”的事宜。

【编译：阿遥】