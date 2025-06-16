总理会见山东能源集团负责人 拟在卡拉干达建设煤化工厂

此次拟议中的煤化工厂将落户哈萨克斯坦卡拉干达州，项目由哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）与山东能源集团共同推进，规划产能为每年生产20亿立方米煤制气。该项目预计将创造1500个稳定就业岗位。

根据官方介绍，该项目将有助于提高天然气供应能力，推动经济多元化、促进新技术应用，并进一步增强哈国出口潜力。

会谈中，总理别克帖诺夫表示，哈方高度重视与中国在包括煤化工在内的各领域的互利合作，并将为该项目的顺利推进提供必要支持。山东能源集团董事长李伟则表达了继续扩大在哈投资、推动工业领域深度合作的意愿。

会谈结束后，双方表示愿在推动该合作计划实施方面保持建设性对话。

背景资料：山东能源集团是中国在能源、煤炭及煤化工领域具有多年经验的龙头企业。公司以创新驱动，长期在煤炭、甲醇及其他煤基化工产品制造领域居于行业领先地位。目前，山东能源在中国多个省份及全球17个国家拥有608家子公司。

【编译：达娜】