安理会召开紧急会议讨论伊以局势，古特雷斯呼吁“悬崖勒马”

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心消息，安理会应以色列的要求，于纽约时间4月14日下午召开紧急会议，讨论伊朗日前向以色列大规模发射无人机和导弹事件。联合国秘书长古特雷斯会上呼吁各方“悬崖勒马”，避免中东发生重大军事对抗。

以色列常驻联合国代表埃尔丹在昨天给安理会主席的信函中表示，伊朗“从其领土内向以色列发射了两百多架无人机以及巡航导弹和弹道导弹，这明显违反了《联合国宪章》和国际法”。

与此同时，伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼也致函安理会主席表示，“4月13日晚些时候，伊朗伊斯兰共和国对以色列的军事目标实施了一系列军事打击，这是针对以色列反复的军事侵略，尤其是4月1日对伊朗（驻大马士革）外交馆舍的武装攻击”。

据最新报道，伊朗发射的数百架无人机和导弹中的99%被拦截。但多枚导弹袭击了以色列领土，其中一枚对该国南部的一个军事设施造成了损坏，此外，还有一些平民受伤。

古特雷斯表示，中东地区的人民正面临着毁灭性的全面冲突的真实危险。

-现在是化解和缓解紧张局势的时候了。现在是实施最大限度克制的时候了。-他强调。

古特雷斯强调，现在必须悬崖勒马。

-避免采取任何可能导致中东多条战线发生重大军事对抗的行动至关重要。平民已经首当其冲并付出了最高的代价。我们有共同责任，积极与有关各方接触，防止事态进一步升级。-他说。

古特雷斯指出，正如 1970 年《友好关系宣言》所述，国际法禁止涉及使用武力的报复行为。

最后，古特雷斯强调：

-我们负有为和平而努力的共同责任。地区乃至全球的和平与安全正时刻受到破坏。无论是该地区还是世界都无法承受更多的战争。