安理会开始重审巴勒斯坦入联申请

据联合国新闻处消息，安理会8日举行公开会议，决定将“巴勒斯坦国关于加入为联合国会员国的申请书”提交接纳新会员国委员会审议。当天下午，委员会就此举行了首次闭门会议。

在公开会议上，安理会4月轮值主席、马耳他常驻联合国代表弗雷泽（Vanessa Frazier）宣布，建议将巴勒斯坦入联申请提交接纳新会员国委员会审议。该建议未遭到安理会15个理事国的反对。

据悉，联合国接纳新会员国委员会经审议得出结果后，将报告安理会，由安理会表决是否接受申请。

根据章程，申请必须获得至少九个理事国支持，而且美国、俄罗斯、中国、法国和英国五个常任理事国没有否决，才能通过。

联合国大会表决则需要至少三分之二的会员国支持。

据悉，委员会将于周四继续就此议题举行会议。

巴勒斯坦过去12年都是联合国观察员。2011年9月，巴勒斯坦国总统阿巴斯向时任秘书长潘基文提交申请，希望该国成为联合国正式会员国。当时，由于美国在此问题上的强硬立场，巴勒斯坦暂停了申请。