总理召开抗洪指挥部会议 多地因洪水已疏散1.1万人

总理指出，全国抗洪指挥部的主要任务，是领导实施针对抗洪的一系列工作，协调开展保障公民安全的各项措施。

政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫为指挥部总指挥，副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫任副总指挥。

Фото: пресс-служба Правительства РК

指挥部成员包括总统办公厅负责人，中央和地方政府执行机关负责人等。

会上，各部部长和地区行政长官就目前正在根据国家元首的指示实施中的一系列抗洪救灾措施进行了介绍。

紧急情况部迄今已从受到水灾影响的区域内疏散了11 306名居民。

临时安置区内目前安置了5 456人。

累计有40条公路、桥梁被大水冲断，39条公路路面受损。相关修复工作正在实施当中。

因洪灾而中断交通的居民点目前已经全部恢复联络，地方政府正在向各居民点调派食品和药品物资。

紧急情况部全天候向寻求援助的公民提供支援，包括使用直升机提供紧急援助。

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截至目前，已经动员了超过7000名救援人员和2000多台设备参与抗洪抢险救援工作（包括排水装置、船只和飞行器）。

对各地水库和河道状态进行全面审计。

当前，阿克托别水库、萨兹德水库、阿什苏水库、扎尔塔斯水库正在按照排水模式进行工作。

卡拉干达水库处于存水模式。

对存在水灾隐患的地区，正在严密实施预防措施。

必要时，将会向相关地区部署人员和装备。

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对于因此次水灾而受损的居民房屋和建筑物，中央和地方政府将从各自的储备金中拨款进行补偿。

地方政府将对洪灾导致住房变为危房的各地公民进行登记并制定名单。

- 国家元首此前对防洪措施的不理想予以了严肃的批评。 从现在开始，有必要开始评估事故造成的损失程度，并立即开始向受影响的人们提供经济援助。 还需要制定综合措施，防止今后再次发生如此大规模的洪水灾害。 每个地区都应该有具体的行动计划。- 沃勒扎斯·别克贴诺夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】