哈萨克斯坦加速里海港口升级，力争2030年吞吐量达3000万吨

卡拉巴耶夫先后视察了阿克套、库雷克和鲍缇诺等港口，并详细了解了萨尔扎、耶尔泰和北港等海运码头的运营情况。

为进一步提升里海港口的吞吐能力和服务水平，哈萨克斯坦政府正在积极推进一系列升级改造项目，包括扩建集装箱码头、更新装卸设备、发展物流业务、优化通关流程，并加快推进“跨里海国际运输路线”和“南北”国际运输走廊的数字化建设。

预计到2030年，哈萨克斯坦港口的年吞吐量将从目前的2100万吨大幅提升至3000万吨。这些举措将进一步巩固哈萨克斯坦作为区域物流枢纽的地位，为“跨里海国际运输路线”和“南北”国际运输走廊的发展提供有力支持。

为方便大型船舶的进出，目前正在对库雷克港的水域进行疏浚作业，以增加吃水深度。此项工作由欧洲公司Jan de Nul提供的专业疏浚设备进行。阿克套港也将进行类似的疏浚工作。

此外，卡拉巴耶夫还强调了航运安全的重要性。目前，库雷克港和鲍缇诺港已建成船舶交通管理系统，有效提高了航行安全。阿克套港的同类系统也计划于2025年投入使用。

通过这些举措，哈萨克斯坦将进一步提升里海航运的安全性和效率，为地区经济发展作出更大贡献。值得一提的是，今年前7个月，跨里海国际运输路线的货物运输量增长了62%，达到250万吨（2023年同期为160万吨）。

【编译：阿遥】