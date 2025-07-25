别克帖诺夫总理呼吁里海沿岸国家加强应对水位下降的合作

他指出，自2000年代初以来，里海水位持续下降，这一趋势已成为该地区面临的主要生态风险之一。为研究这一问题，哈萨克斯坦已成立专门的里海科研研究所。然而，专家的预测并不乐观，要想拯救这一独特水体，迫切需要沿岸各国采取果断且协调一致的行动。

在谈及水资源议题时，别克帖诺夫还提及咸海流域的生态状况。他表示，目前哈萨克斯坦担任国际拯救咸海基金会主席国，并正在国内积极推进多项生态修复项目，包括巩固科卡拉尔大坝、恢复锡尔河河口生态系统、发展渔业以及实施干涸海底绿化工程。

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此外，总理还强调了保护中亚冰川的重要性。专家预计，到2100年中亚冰川体积将显著缩减。为此，在哈萨克斯坦总统倡议下，于利雅得气候峰会上提出建立“水塔伙伴关系”，以推动冰川研究与保护方面的区域合作。目前，总部设在阿拉木图、由联合国教科文组织支持的中亚区域冰川中心已成为本区域相关研究的主要平台。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦愿意在水库调节、水资源核算自动化等方面开展跨国水利合作，推动联合水利技术项目的实施。

他还特别强调了此次会议举办地的象征意义，称阿尔泰地区是突厥文明的摇篮，在推动文化和人文交流方面具有重要意义。

大会全体会议吸引了多国高级官员出席，包括：俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦、吉尔吉斯斯坦总理阿德勒别克·卡西玛利耶夫、塔吉克斯坦总理科希尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫，以及土库曼斯坦部长会议副主席诺克尔古利·阿塔古利耶夫等。

会议期间，与会方围绕里海水位下降、冰川融化和生物多样性保护等关键议题展开深入讨论，并就环保领域现代技术应用、水资源管理的创新解决方案、以及跨境生态旅游发展等方面交换意见。

【编译：达娜】