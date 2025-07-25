里海安全航行：军事与民用专家携手推动导航领域合作

会议由海军水文保障服务部门发起，汇集了军事专家和专业民用组织代表，共同交流经验并制定实用解决方案。

哈萨克斯坦海军总司令、海军中将塞利克·博兰巴耶夫在开幕致辞中强调，精准的水文数据是确保航行安全的关键。

水文保障服务部门负责人、二级上校达尼耶尔·达维舍夫表示：

- 水文数据是海上安全的基础。没有这些数据，船舶的高效管理、突发事件预防和航行稳定性都无从谈起。数据更新、技术装备现代化以及专业人才培养始终是首要任务。

会议向与会者展示了现代水文和导航测量设备，以及用于研究水下环境和更新地图信息的潜水装备。这些设备能够提高导航精度，加速海图更新，并快速识别潜在危险区域。

在工作讨论中，专家们聚焦于持续收集和更新导航数据、扩大军事与民用机构间信息交流、引入数字化监测技术，以及使用无人设备和远程探测工具对水域进行研究。

特别强调了培养能够在里海复杂水文气象条件下工作的水文专家和潜水员的重要性。

会议结束时，与会者一致同意继续协调加强航行安全体系的努力，包括通过联合培训、技术解决方案交流和更新规范方法基础等方式深化合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】