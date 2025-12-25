在当前复杂的国际地缘政治背景下，外交已不再仅仅是谈判机制，而是确保国家稳定发展的关键工具。影片以此为基调，全方位记录了哈日高层会谈及诸多珍贵的国事访问细节。

影片通过政治学视角解读了哈萨克斯坦总统托卡耶夫在同一天内分别会见德仁天皇与首相高市早苗的深刻内涵。同时，镜头也敏锐捕捉到了日本历史上首位女性首相高市早苗坚定的执政风格。

Фото: Ақорда

主创团队认为，日方在接待托卡耶夫总统时展现出的极高礼遇，在严谨的日本外交礼仪中殊为罕见，这应被视为日方对哈萨克斯坦释放的特殊友好信号。哈萨克斯坦日本学学者协会名誉主席、外交官巴特尔汗·库尔曼塞伊特在片中深度解析了双边关系的底层逻辑。

Фото: Ақорда

—日方视哈萨克斯坦为中亚一体化进程的发起者和极具潜力的经济体，同时对托卡耶夫总统作为世界级资深外交官的职业履历给予了高度评价。-他表示。

影片还特别提及了国家元首在联合国系统多年的任职经历：托卡耶夫在东京联合国大学发表的主题演讲被视为历史性时刻——他成为了首位在该校讲坛发表演讲的国家元首。北海道大学教授宇山智彦在听取演讲后评价称，哈萨克斯坦是支持国际秩序、负责任的“中等强国”。他指出，哈萨克斯坦在数字化领域已处于后苏联空间领先地位，改革推进果断，哈日合作潜力巨大。

Фото: Ақорда

此外，作品追溯了“中亚+日本”对话机制的起源。2004年在阿斯塔纳举行的首届对话会议，正是由时任外交部长的托卡耶夫深度参与组织。日本前外相川口顺子也在镜头前分享了这一重要外交时刻的回忆。

在涉及全球安全及核威胁议题时，托卡耶夫总统强调了哈日两国命运的共鸣。

—广岛、长崎与塞梅的悲剧时刻提醒我们，必须以极度负责的态度对待核武器。哈萨克斯坦独立之初便毅然关闭塞梅核试验场并放弃世界第四大核武库，这不是软弱，而是确保人类安全的战略远见。-他掷地有声地指出。

Фото: Ақорда

在经济合作层面，影片披露了一系列重磅投资项目。据悉，日本株式会社小松制作所（Komatsu）计划在哈萨克斯坦首都建设大型机械维修与翻新生产中心，三井物产（Mitsui）也将参与其中，助力哈方完善国际供应链及能源工业基础设施。托卡耶夫总统在会见日立建机社长先崎正文时也明确强调，应加强在生产本地化、绿色技术及自动驾驶系统领域的合作。

除了官方外交，影片还展现了深厚的人文纽带。总统与在日哈籍侨民亲切交流，并接见了在相扑赛场为国争光的运动员耶尔森·巴勒塔胡勒，以及痴迷哈萨克传统乐器冬不拉的日本音乐家竹口滉。

—对我而言，冬不拉是神圣的。我希望能居住在哈萨克斯坦，以便更深入地钻研这项艺术。- 竹口滉深情地说。

历经三十余年，哈日之间的战略对话正不断充实新的内涵。《强力伙伴》不仅是两国友谊的编年史，更描绘了双边外交关系的宏伟蓝图。该片将于今日17:40在丝绸之路电视频道播出。

【编译：阿遥】