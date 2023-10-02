阿伊詹·比詹诺娃指出，该部计划扩大相互贸易，使哈乌之间的贸易额达到100亿美元，与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的贸易额达到20亿美元，与阿塞拜疆、土库曼斯坦的贸易额达到10亿美元，与土耳其贸易额达到100亿美元，与中国的贸易额达到400亿美元。她透露，阿里巴巴上哈萨克斯坦国家馆的总销售额已经突破3亿美元。

她还表示，该部关注的重点之一是南方方向：进入南亚和中东市场，以及印度洋和波斯湾的港口。到今年年底，该部计划在万事达卡的支持下在乌兹别克斯坦开设一所电子商务学校，这将增加IT服务的出口。

阿伊詹·比詹诺娃提议联手构建无纸化贸易生态系统，以加快中亚各国电子商务的发展。朝此方向迈出的第一步可以是制定和签署中亚国家电子商务发展协议。作为发起方，哈贸易和一体化部准备承担所有组织问题。

中亚电子商务论坛是中亚电商领域的国际论坛，汇集了该地区数字经济发展的主要从业者、政府官员、技术服务商、企业和初创企业。

首届中亚电子商务国际论坛于2023年9月28日在阿拉木图举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】