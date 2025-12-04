哈萨克斯坦总统授予欧洲理事会主席一级“友谊”勋章

- 双边合作范围逐年扩大，为进一步深化一体化铺平了道路，使双方受益。今年是《加强伙伴关系与合作协定》签署十周年。这份重要文件已成为哈萨克斯坦与欧盟关系的核心，巩固了双方建设性、前瞻性的关系。科斯塔先生，您为促进互利合作做出了积极贡献。您是哈萨克斯坦的可靠朋友，也是一位杰出的世界级政治家。您英明的领导和坚定的立场，以及您开展建设性对话的意愿，已成为加强欧洲团结、与世界各国伙伴发展有意义合作的重要因素。-托卡耶夫说。