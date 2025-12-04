18:59, 04 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦总统授予欧洲理事会主席一级“友谊”勋章
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日向到访的欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔授予一级“友谊”勋章。
仪式上，托卡耶夫总统指出安东尼奥·科斯塔为加强哈萨克斯坦与欧盟之间的伙伴关系做出了重大贡献。
- 双边合作范围逐年扩大，为进一步深化一体化铺平了道路，使双方受益。今年是《加强伙伴关系与合作协定》签署十周年。这份重要文件已成为哈萨克斯坦与欧盟关系的核心，巩固了双方建设性、前瞻性的关系。科斯塔先生，您为促进互利合作做出了积极贡献。您是哈萨克斯坦的可靠朋友，也是一位杰出的世界级政治家。您英明的领导和坚定的立场，以及您开展建设性对话的意愿，已成为加强欧洲团结、与世界各国伙伴发展有意义合作的重要因素。-托卡耶夫说。
总统高度赞赏安东尼奥·科斯塔为深化哈萨克斯坦与欧盟伙伴关系所作出的贡献。
- 尊敬的主席先生，我非常荣幸地向您颁发一级“友谊”勋章。我希望您能接受这份殊荣，它不仅是哈萨克斯坦与欧盟之间牢固友谊的有力象征，也是对您的一份致敬。我坚信，哈萨克斯坦与欧盟之间成功的伙伴关系将继续发展，我们的友谊也将日益深厚。-他说。
欧洲理事会主席对托卡耶夫总统表示感谢，并表示该奖项是哈萨克斯坦与欧盟之间牢固友谊和多方面合作的象征。
- 我非常感谢您今天授予我的这份荣誉。我认为，这体现了我们共同致力于加强信任和对话，以及确保稳定、繁荣和开放的承诺。尊敬的总统先生，我相信未来我们将继续积极合作，造福两国人民和整个地区。-他说。
据此前报道，哈萨克斯坦总统和欧洲理事会主席在总统府举行了会谈。
【编译：小穆】