阿拉尔·卡里斯：哈萨克斯坦是爱沙尼亚在中亚最重要的经济伙伴

- 爱沙尼亚乐于成为哈萨克斯坦市场与欧盟市场之间的桥梁。除了您提到的过境和物流领域，爱沙尼亚企业代表也准备在哈萨克斯坦的其他领域进行投资。我们的商务代表团由40家公司组成，业务涵盖物流、过境运输、信息通信技术、网络安全，以及教育和科学等领域。作为欧盟成员国，爱沙尼亚很高兴中亚地区，包括该地区的领先者哈萨克斯坦成为欧盟的战略伙伴。特别是，欧盟计划在全球门户项目框架内加强在交通运输和区域间通信领域的合作。-他说。