阿拉尔·卡里斯：哈萨克斯坦是爱沙尼亚在中亚最重要的经济伙伴
（哈萨克国际通讯社讯）爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯17日在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行大范围会谈时表示，哈萨克斯坦是爱沙尼亚在中亚地区最重要的经济伙伴。
- 爱沙尼亚乐于成为哈萨克斯坦市场与欧盟市场之间的桥梁。除了您提到的过境和物流领域，爱沙尼亚企业代表也准备在哈萨克斯坦的其他领域进行投资。我们的商务代表团由40家公司组成，业务涵盖物流、过境运输、信息通信技术、网络安全，以及教育和科学等领域。作为欧盟成员国，爱沙尼亚很高兴中亚地区，包括该地区的领先者哈萨克斯坦成为欧盟的战略伙伴。特别是，欧盟计划在全球门户项目框架内加强在交通运输和区域间通信领域的合作。-他说。
最后，托卡耶夫总统对阿拉尔·卡里斯访问哈萨克斯坦表示感谢，并表示他认为今天的会晤是真挚友谊的象征，也是深化双方合作的机会。
据此前报道，11月17—19日，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对阿斯塔纳进行国事访问。
17日下午，托卡耶夫总统在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对哈萨克斯坦进行国事访问。
随后，两国总统举行了小范围会谈。
【编译：小穆】