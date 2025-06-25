总理：“贝纽—博佐伊—奇姆肯特”天然气管道将建设第二条管线

别克帖诺夫表示，目前政府正加紧研究天然气供应的各种方案，其中包括利用国内资源和从周边国家进口天然气。他举例说，为推动阿克莫拉州和北哈州天然气化，将继续推进萨热阿尔卡主干天然气管道二期工程（阿斯塔纳—阔克舍套）、三期工程（阔克舍套—彼得罗巴甫尔），以及四期工程（建设两座压缩站，将管道输气能力从每小时60.6万立方米提升至80.1万立方米）。

别克帖诺夫指出，为落实上述项目，计划建设“贝纽—博佐伊—奇姆肯特”天然气管道第二条管线，年输气能力为150亿立方米。今年2月，政府已与卡塔尔投资者Power International Holding公司签署联合实施该项目的协议。

他介绍，目前项目一期工程已启动建设和安装工作，内容包括铺设一条长1450公里、年输气能力达100亿立方米的天然气管道，并新建三座压缩站。在二期工程中，将再增建三座压缩站，届时管道年输气能力将提升至150亿立方米。目前项目正在按计划推进。

【编译：阿遥】