别克帖诺夫总理呼吁改善交通设施，提升驾驶文化

别克帖诺夫特别提到，阿拉木图州、阿克托别州、江布尔州、突厥斯坦州、阿拉木图市和奇姆肯特市是交通事故高发地区，约占全国致死致伤交通事故的一半以上，这些地区的教训尤为惨痛。除了基础设施问题，别克帖诺夫还指出，我国居民驾驶文化水平不高，道路交通参与者缺乏纪律意识，社交媒体上频频出现年轻人飙车、无视交通规则的视频。公众对这些问题的批评合情合理，警方必须加强监管，并加大对交通违法行为的刑事和行政处罚力度。

别克帖诺夫强调，实践表明，对于这类违法行为，必须采取最严厉的措施。

据悉，自年初以来，哈萨克斯坦共查处了约600万起交通违法行为，并逮捕了1.2万多名酒驾司机。为了进一步提升道路安全，减少交通事故和伤亡人数，政府首脑在会上指示内务部重新审视对酒后驾车行为的处罚力度，制定系统性措施。

【编译：阿遥】