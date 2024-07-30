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别克帖诺夫总理呼吁改善交通设施，提升驾驶文化
（哈萨克国际通讯社讯）在周二的政府会议上，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫特别强调了确保道路安全的重要性。他在会上指出，近年来全国交通事故频发，尤其是在缺乏安全过街设施、照明和人行道的居民区，致死致伤交通事故屡见不鲜。别克帖诺夫总理要求地方政府加大投入，在人流密集区域增加交通信号灯、安装护栏以及配套照明设施，以有效减少交通事故。
别克帖诺夫特别提到，阿拉木图州、阿克托别州、江布尔州、突厥斯坦州、阿拉木图市和奇姆肯特市是交通事故高发地区，约占全国致死致伤交通事故的一半以上，这些地区的教训尤为惨痛。除了基础设施问题，别克帖诺夫还指出，我国居民驾驶文化水平不高，道路交通参与者缺乏纪律意识，社交媒体上频频出现年轻人飙车、无视交通规则的视频。公众对这些问题的批评合情合理，警方必须加强监管，并加大对交通违法行为的刑事和行政处罚力度。
别克帖诺夫强调，实践表明，对于这类违法行为，必须采取最严厉的措施。
据悉，自年初以来，哈萨克斯坦共查处了约600万起交通违法行为，并逮捕了1.2万多名酒驾司机。为了进一步提升道路安全，减少交通事故和伤亡人数，政府首脑在会上指示内务部重新审视对酒后驾车行为的处罚力度，制定系统性措施。
【编译：阿遥】