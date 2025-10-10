别克帖诺夫总理：解决咸海问题需依靠人工智能与区域协同

哈萨克斯坦高度重视国际拯救咸海基金的工作，将其视为解决中亚生态问题、促进跨界水资源合理利用与互利合作的重要平台。

会议期间，各方讨论了提高咸海水位的联合措施，并结合哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在题为《人工智能时代下的哈萨克斯坦：当前任务及通过数字化转型解决方案》 的国情咨文中提出的倡议，探讨了如何借助人工智能技术和数字化管理改善咸海流域的生态治理。

别克帖诺夫总理指出，本年度的灌溉季节极为困难，但在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦政府的建设性协作下，咸海流域得以维持稳定的水量调配，避免了严重损失。

“每个国家都有自身的国家利益，我们理应加以维护，但从长远来看，睦邻友好与区域稳定才是共同的战略目标。我们应在不损害长期合作的前提下解决短期问题，并始终以互利和务实的方式寻求共识。” ——别克帖诺夫说。

他向中亚各国政府表示感谢，并强调只有通过协调一致的行动，才能在未来有效应对生态与水资源危机。

哈萨克斯坦主席国任期内的重点方向之一是推动水资源领域的数字化转型与人工智能应用。人工智能技术将有助于提高水资源使用透明度；减少水资源浪费；构建咸海流域统一的自动化监测与分配系统。

与会代表强调，建立该系统将有助于实现对咸海水资源的统一监测、核算与高效管理，并加强跨国信息共享。

塔吉克斯坦副总理苏莱蒙·齐约佐达、乌兹别克斯坦总统顾问舒赫拉特·加尼耶夫以及土库曼斯坦农业部长查里亚尔·切季耶夫也在会议上发言，支持通过科技与协作共同改善流域生态状况。

会议最后，别克帖诺夫总理重申，哈萨克斯坦将继续秉持开放、合作与建设性对话的原则，推动咸海流域国家在生态与水资源管理方面实现长期可持续发展。

【编译：达娜】