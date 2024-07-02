亚美尼亚总理：无需就加入欧盟问题举行全民公投

-我们最近在国民会议见证了一场听证会。部分议员支持就亚美尼亚加入欧盟举行公投，让人民有机会表达对加入欧盟的支持。我曾在欧洲议会上说过，亚美尼亚准备与欧盟尽可能密切地合作。如果我认为亚美尼亚人民不支持这个想法，我绝不会做出这样的声明。-帕希尼扬在第三届亚美尼亚民主论坛上表示。