09:30, 02 七月份 2024 | GMT +6
亚美尼亚总理：无需就加入欧盟问题举行全民公投
（哈萨克国际通讯社讯）亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬认为，亚美尼亚没有必要就加入欧盟问题举行全民公投。他指出，主要问题在于欧盟是否准备接受亚美尼亚，这一点尚无明确答案。
-我们最近在国民会议见证了一场听证会。部分议员支持就亚美尼亚加入欧盟举行公投，让人民有机会表达对加入欧盟的支持。我曾在欧洲议会上说过，亚美尼亚准备与欧盟尽可能密切地合作。如果我认为亚美尼亚人民不支持这个想法，我绝不会做出这样的声明。-帕希尼扬在第三届亚美尼亚民主论坛上表示。
他认为，主要问题在于欧盟是否准备接受亚美尼亚尚无明确答案。
-如果现在就举行全民公投，那么就必须开展宣传活动。如果我们开展宣传，公民们会问我们一系列问题，比如“如何进行公投”、“何时进行”、“欧盟是否支持”、“欧盟是否准备好”等等。我能回答这些问题吗？不能，因为欧盟内部目前正在经历一些进程，我们需要评估这些进程的影响。欧盟成员国正在进行选举，选举结果至少引发了一些疑问。-他说。
2023年10月，帕希尼扬在欧洲议会发表讲话时曾表示，亚美尼亚愿意在欧盟认为可能的范围内与欧盟更加紧密地合作。
2024年6月21日，亚美尼亚国民会议就“关于亚美尼亚申请加入欧盟举行全民公投的提案”举行了听证会。
【编译：阿遥】