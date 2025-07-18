总理代表总统向冶金行业优秀工作者颁发国家奖章

矿业冶金综合体是哈萨克斯坦工业发展的支柱。自独立以来，该行业为经济稳定增长和社会福祉提升作出重要贡献。2024年，该行业对国家经济的贡献率达6.9%。目前，行业内从业人员超过11万人，他们的日常工作推动了机械制造、建筑、油气和能源等行业的发展。

别克帖诺夫总理强调，发展冶金行业仍是政府优先事项之一。政府将继续推进生产现代化、新矿开发及引入先进技术的工作。

在总统宣布的“工人职业年”框架下，矿业冶金综合体的劳动者，特别是冶金工作者受到特别关注。今年，总统首次设立了两项新的国家奖章——“哈萨克斯坦功勋矿业工作者”和“哈萨克斯坦功勋工业家”荣誉称号。

今年，近600名矿业冶金行业工作者因其卓越贡献受到表彰，他们是全国各地的生产先进工作者和劳动模范。

国家奖章由工业和建设部长，以及阿斯塔纳、阿拉木图、乌勒套、阿拜、卡拉干达、巴甫洛达尔、东哈萨克斯坦、克孜勒奥尔达、阿克托别和库斯塔奈等地区的行政长官颁发给冶金工作者。

行业代表对总统的高度评价表示感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】