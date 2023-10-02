哈萨克斯坦致力于恢复各国在国际原子能机构中的主权平等

这项决议草案由哈萨克斯坦共和国外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫提交，并得到了国际原子能机构99个成员国和56个共同提案国的广泛支持。该草案为会员国更公平、更民主地参与原子能机构活动提供了坚实的基础。

作为恢复国际原子能机构内主权平等的一部分，哈萨克斯坦在国际原子能机构历史上首次列出了不属于任何区域集团的17个国家名单。该名单于今年8月10日正式载入国际原子能机构文件，并被纳入大会决议，以在斯洛文尼亚担任主席国的“无区域成员国之友小组”内进一步推动工作。

此外，国际原子能机构大会还呼吁各成员国尽快批准国际原子能机构规约第6条修正案，以便扩大理事会成员，并按地理区域划分成员国名单。哈萨克斯坦在2019年已经批准了这一修正案。

这一决议草案的通过是解决恢复会员国在区域集团、主要决策机构以及国际原子能机构相关协商进程中平等代表权的长期问题的第一实际步骤。

【编译：阿遥】