阿拜州致力于打造哈中两国关键过境枢纽

阿拜州已制定并积极实施一份旨在将该地区打造成为两国之间关键过境枢纽的“路线图”。计划开通阿拜州与新疆自治区之间的现代航空运输服务，以改善基础设施并加强互利关系。在这一过程中，塞梅国际机场将发挥关键作用。

与此同时，哈方也采取了积极措施，加强国内交通基础设施建设，包括航空、铁路和公路。乌尔扎尔县机场已具备通航条件，考虑到阿拉湖的旅游潜力，预计旅客流量将大幅增加。

-我们致力于成为‘黄金桥梁’，促进合作，发展贸易、推动经济往来。鉴于巴克图过境站正在进行维修工程，为刺激国际客运和对外贸易，我们赞成加开不受阻碍的临时过境点，并愿意为这一措施提供适当的支持。我们还将致力于创造高效的投资环境，并全方位支持新项目的实施。-阿拜州州长努尔兰·乌冉哈耶夫表示。

Фото: Абай облысының әкімдігі

通过建设铁路运输线路，如"阿亚古兹—塔城"项目，以及利用陆港建设和额尔齐斯河通航项目，进一步加强与中国的交通运输联系，旨在增强该州过境潜力。

【编译：阿遥】