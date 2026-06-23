哈总理在夏季达沃斯密集会见中国企业界代表 聚焦工业与数字经济合作

会谈重点围绕哈萨克斯坦优先发展的重点领域展开，包括农工综合体、工业制造、煤化工、汽车工业以及大数据中心建设等项目。

在与大连雨林灌溉设备有限公司总经理綦玉波会谈时，双方重点讨论了将现代化灌溉技术引入哈萨克斯坦的前景，其中包括在克孜勒奥尔达州建设灌溉设备组装厂的计划。高效利用水资源、完善灌溉基础设施，是哈萨克斯坦农业政策的重要方向。作为中国灌溉设备领域的领先企业，雨林灌溉在现代灌溉系统的设计、生产及售后服务方面拥有丰富经验。

Фото: Үкімет

在与厦门万里石集团董事长胡精沛会晤时，双方探讨了煤化工、冶金以及矿产资源深加工领域的合作前景。根据规划，项目拟打造“煤炭—电力—化工—冶金”一体化产业链，通过煤炭深加工生产半焦、氢气和高品质油品，同时推进钼、锗、铼等稀有金属的深加工，提升资源附加值。

与全栈式人工智能基础设施解决方案供应商SuperX AI Technology Limited董事局主席兼首席执行官黄陈宏的会谈，则聚焦于数字基础设施建设。双方讨论了在哈建设现代化数据中心的计划。该公司计划在哈萨克斯坦打造人工智能数据中心集群，项目预计于2026年至2028年分阶段实施，总容量可达1吉瓦（GW）。项目内容包括建设人工智能园区、完善能源供应和数字基础设施，并为数据处理中心提供服务器设备及技术解决方案。别克帖诺夫已责成相关部门成立专门工作组，对项目进行深入评估并协调后续合作事宜。

Фото: Үкімет

与Jinyi Holding Group董事长Jin Peng的会谈，则重点围绕建设特殊工业园区及扩大投资合作展开。该集团在工业投资、物流和新能源领域拥有丰富经验，目前正在哈萨克斯坦推进阿克托别绿色铜加工厂以及西哈州工业物流枢纽两个项目。双方还就建设配套完善的大型物流园区进行了深入交流，以帮助外国制造企业实现快速本地化生产。

在与广汽集团董事长冯兴亚会谈时，双方重点讨论了汽车产业本土化发展问题。作为世界500强企业，广汽集团计划逐步将其在哈业务由整车进口转向本地生产。根据规划，2026年至2028年期间，双方预计将合作生产1.7万辆汽车，产品涵盖传统燃油车和混合动力车型。

在与宁德时代创始人兼董事长曾毓群会谈时，双方探讨了在哈建设电池及储能系统生产基地的可能性。作为全球最大的动力电池和储能系统供应商，宁德时代目前占据全球动力电池市场39.2%的份额。双方重点研究了从原材料加工、动力电池及储能系统制造，到废旧电池回收利用的完整产业链合作模式，希望共同打造高附加值产业体系。

Фото: Үкімет

在与中冶赛迪工程有限公司副总经理刘勇会谈期间，双方就哈萨克斯坦冶金产业升级及先进工程技术应用进行了交流。讨论重点包括铁水脱硫项目实施，以及中冶赛迪作为工程合作伙伴参与哈萨克斯坦新建连铸连轧综合体项目的可能性。作为全球领先的冶金工程企业，中冶赛迪有望为哈萨克斯坦提升冶金产业竞争力提供重要技术支持。

总结系列会谈时，别克帖诺夫强调，哈萨克斯坦始终欢迎那些愿意长期投资、推进生产本土化、开展技术转让并发展高附加值制造业的企业。他表示，中国企业对哈萨克斯坦经济持续增长的浓厚兴趣，是两国长期战略伙伴关系的重要体现。

Фото: Үкімет

—哈萨克斯坦政府愿为投资项目的稳定运营和进一步扩张创造一切必要条件。相关政府部门及哈萨克投资国有公司已受命跟进各项投资意向，并协助解决项目实施过程中遇到的实际问题，-别克帖诺夫表示。

当天，别克帖诺夫还会见了中国国务院总理李强，双方就落实两国元首达成的重要共识以及进一步深化哈中经贸合作等议题进行了讨论。