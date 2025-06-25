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    15:21, 25 六月 2025 | GMT +5

    副总理：正研究向中东和非洲国家出口面粉事宜

    哈萨克国际通讯社讯）政府副总理兼国家经济部部长塞热克·朱曼哈林在回复马吉利斯（议会下院）议员质询时指出，哈萨克斯坦正在研究向中东和非洲市场出口面粉的问题。

    Мука Ұн
    Фото: Kazinform

    朱曼哈林表示，当前哈萨克斯坦面粉的出口市场仍以中亚邻国、阿富汗和俄罗斯为主。每年约有200万吨面粉销往这一传统市场。2024年，哈萨克斯坦对中国的饲料面粉出口增长了5.8倍，达到120万吨。此外，哈萨克斯坦还在积极探索进入中东和非洲市场。在此背景下，跨里海国际运输线路正被积极利用，面粉经此路线运往伊朗、中东国家（阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、阿曼等），以及格鲁吉亚，并进一步转运至欧洲。

    他指出，哈萨克斯坦在跨里海国际运输线路路段启用了数字贸易走廊（Digital Trade Corridor）多式联运数字平台。2024年，该平台已完成与阿塞拜疆和格鲁吉亚铁路IT系统的整合，与土耳其铁路的整合工作仍在进行中。

    朱曼哈林指出，这使得该路线的货物运输时间从25天缩短至13天。预计到2027年，该走廊运输能力将从每年600万吨增至1000万吨。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 政府 贸易 粮食 进出口 跨里海国际运输路线/中间走廊
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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