副总理主持会议 讨论上半年通胀情况

会议指出，随着早熟农产品的大规模采收，社会重要蔬菜价格的上涨趋势不仅停止，还开始下降。

贸易和一体化部第一副部长艾詹·比扎诺娃表示：“4月，社会重要产品的平均价格指数为1.6%，5月增长率降至1%，6月进一步降至0.7%。最近一周，价格涨幅仅为0.1%。此外，连续三周土豆价格下降了1.3%，上周起胡萝卜价格下降了0.9%。大米、荞麦、鸡蛋、面粉和面食制品价格也在下降。面包和牛奶价格保持稳定。”

2025年前五个月，哈萨克斯坦国内食品生产增长显著，产值增长10.5%，达到1.5万亿坚戈。社会重要食品中，甜菜糖产量从4600吨增至6.4万吨，植物油从31.63万吨增至37.68万吨，黄油从1.3万吨增至1.5万吨，面粉从130万吨增至140万吨，发酵乳制品从10.2万吨增至10.6万吨，加工牛奶从26.4万吨增至27.46万吨，均显示出显著增长。

会议强调，哈萨克斯坦在欧亚经济联盟（EAEU）国家中保持了社会重要食品价格的领先优势。对EAEU国家市场价格的比较分析显示，哈萨克斯坦的鸡蛋、面粉、面包、葵花籽油、盐、大米、土豆、卷心菜、洋葱和胡萝卜价格最低。在荞麦、糖、牛肉和牛奶四项产品上，哈萨克斯坦价格接近白俄罗斯。黄油价格位列白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦之后，排名第三；禽肉价格则位列白俄罗斯和俄罗斯之后。

上半年，收费服务价格上涨（16.1%）是通货膨胀的主要驱动因素。为此，政府决定调控公共服务税费的增长速度，并部分推迟了税费上调计划。这一举措旨在减轻公民的经济负担，稳定通货膨胀水平。

哈萨克斯坦政府通过促进国内食品生产、稳定社会重要商品价格和调整公共服务关税，有效应对通货膨胀压力。得益于价格竞争力和生产增长，哈萨克斯坦在EAEU国家中继续保持食品价格的可负担性，为经济稳定发展奠定了基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】