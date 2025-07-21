总理主持经济政策会议：讨论抑制通胀措施及社会经济发展预期
（哈萨克国际通讯社讯）总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开经济政策委员会会议，审议抑制通货膨胀的措施及未来几年哈萨克斯坦社会经济发展预期参数。
据央行数据，2025年6月，年度通胀率达11.8%，受全球市场波动、关税改革、消费需求增加及通胀预期等内外因素影响。
为遏制物价上涨，政府联合国家银行和地方行政机构持续开展系统性工作。国家银行积极参与制定了涵盖短期和长期的综合措施文件，该文件即将获政府单独决议通过。措施重点包括扩大国内生产、提高关税政策可预测性、稳定基本商品价格及降低通胀预期，同时继续支持本地生产、充实国内市场并监控贸易加价。
据国家经济部数据，今年以来，因超15%贸易加价，政府发布1847项行政决议，加强责任追究，用罚款取代警告。对受监管公用事业，政府严防关税无理上涨，年初至今该领域对通胀的总体影响为0.5个百分点。2023年综合措施将通胀压力降低4.16个百分点，2024年降低2.3个百分点。目前，措施已更新并延长至2026年。
贸易和一体化部表示，哈萨克斯坦在欧亚经济联盟及中亚国家中保持价格竞争力：牛肉价格低30%，土豆和胡萝卜低38%，洋葱低47%，卷心菜低50%。今年以来，全国举办超3000场低于市场价的农产品集市，与行业协会签署备忘录使鸡蛋价格下降8.7%。为淡季稳定价格，签订3.03万份供应合同，从中国、巴基斯坦和乌兹别克斯坦进口数吨早熟蔬菜，并限制土豆、母畜及小公牛出口。
农业部长阿依达尔别克·萨帕罗夫报告，2025年1-5月，农业产值增长4%，达1.3万亿坚戈，食品生产增长10.5%。为发展农产品加工，启动了至2028年的综合计划，实施677个投资项目，其中289个针对进口依赖商品。
部分重要商品价格上涨，包括葵花籽油、牛羊肉和土豆。针对葵花籽油，已采取具体措施：2024年产量增长15%，是内需两倍；上半年生产38.8万吨，同比增长21.3%；1-3月出口29.4万吨，同比增长41%。目前，全国正建设5家总产能42.1万吨的大型加工厂。
会议最后，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，抗通胀政策需系统且高效，政府与国家银行需协同行动。
他指出：- 降低通胀是一项关键任务，需综合施策。政府将与国家银行持续落实措施，逐步实现目标。
【编译：木合塔尔·木拉提】