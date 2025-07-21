总理主持经济政策会议：讨论抑制通胀措施及社会经济发展预期

据央行数据，2025年6月，年度通胀率达11.8%，受全球市场波动、关税改革、消费需求增加及通胀预期等内外因素影响。

为遏制物价上涨，政府联合国家银行和地方行政机构持续开展系统性工作。国家银行积极参与制定了涵盖短期和长期的综合措施文件，该文件即将获政府单独决议通过。措施重点包括扩大国内生产、提高关税政策可预测性、稳定基本商品价格及降低通胀预期，同时继续支持本地生产、充实国内市场并监控贸易加价。

据国家经济部数据，今年以来，因超15%贸易加价，政府发布1847项行政决议，加强责任追究，用罚款取代警告。对受监管公用事业，政府严防关税无理上涨，年初至今该领域对通胀的总体影响为0.5个百分点。2023年综合措施将通胀压力降低4.16个百分点，2024年降低2.3个百分点。目前，措施已更新并延长至2026年。

贸易和一体化部表示，哈萨克斯坦在欧亚经济联盟及中亚国家中保持价格竞争力：牛肉价格低30%，土豆和胡萝卜低38%，洋葱低47%，卷心菜低50%。今年以来，全国举办超3000场低于市场价的农产品集市，与行业协会签署备忘录使鸡蛋价格下降8.7%。为淡季稳定价格，签订3.03万份供应合同，从中国、巴基斯坦和乌兹别克斯坦进口数吨早熟蔬菜，并限制土豆、母畜及小公牛出口。

农业部长阿依达尔别克·萨帕罗夫报告，2025年1-5月，农业产值增长4%，达1.3万亿坚戈，食品生产增长10.5%。为发展农产品加工，启动了至2028年的综合计划，实施677个投资项目，其中289个针对进口依赖商品。

部分重要商品价格上涨，包括葵花籽油、牛羊肉和土豆。针对葵花籽油，已采取具体措施：2024年产量增长15%，是内需两倍；上半年生产38.8万吨，同比增长21.3%；1-3月出口29.4万吨，同比增长41%。目前，全国正建设5家总产能42.1万吨的大型加工厂。

会议最后，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，抗通胀政策需系统且高效，政府与国家银行需协同行动。

他指出：- 降低通胀是一项关键任务，需综合施策。政府将与国家银行持续落实措施，逐步实现目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】