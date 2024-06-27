总理主持召开“绿色经济”转型委员会会议

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫日前主持召开“绿色经济”转型委员会会议，讨论了总统在国情咨文中提出的至2060年实现碳中和和降低能源消耗目标的实施工作。

会议听取了绿色技术和投资项目国际发展中心（IGTIC）执行总裁迪达尔·卡里姆萨科夫以及各地方政府的汇报工作。

哈萨克斯坦“绿色经济”转型概念已实施十多年。在此期间，哈萨克斯坦在可再生能源、工业废物回收利用方面取得了显著进展。可再生能源的比例提升至4.5%，工业废物回收率达到25%，再利用率则达到39%。实现这些目标的关键在于工农企业采用的先进技术。2021至2023年间，绿色技术和投资项目国际发展中心为50家大型企业制定了16份涵盖不同工业领域的最佳可用技术参考文件。到2027年，计划再为加工、供水、废物处理和畜牧业等领域制定16份参考文件。



总理别克帖诺夫指出：

- 世界经验表明，许多发达国家企业愿意投资于行业标准的制定。因此，生态和自然资源部需要与“阿塔梅肯”协会以及其他相关组织合作，共同研究在2025-2027年期间联合资助制定参考文件的可行性。

会议还强调了在“绿色经济”转型框架内实现平衡区域发展的重要性。例如，北哈州在利用可再生能源方面取得了显著成果。该州拥有174个总容量为70.3兆瓦的能源设施，其中包括125个生物质锅炉，这些锅炉为80个预算机构提供能源，每年可节省约2.6亿坚戈。

而阿克莫拉州在去年的工业废物排放量较2021年相比降低了96%，其可再生能源在电力总量中的比例达到了74%。

此外根据江布尔州的报告，计划到2025年修复257个水设施。目前，该地区的主要灌溉水源来自塔拉斯河和楚河这两条跨境河流。

别克帖诺夫指出，总统在关于“绿色经济”转型概念的最新法令中，提出了减少空气污染、增加有机产品生产、推广节水技术等关键目标。他强调，“绿色经济”转型工作应在各层面全面推进。总理指示地方政府与相关中央政府机构合作，在规划项目中考虑实现“绿色经济”指标的措施，并将相关目标指标纳入区域发展计划。

总理还指出，为确保环保项目的资金保障，需发展绿色信贷和绿色债券的发行机制，在此方面，2024-2030年期间的相关行动计划正在制定中。

【编译：达娜】