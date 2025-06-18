政府总理别克帖诺夫主持单一产业城市发展全国研讨会

根据总统指示，会议讨论了单一产业城市发展的新路径。国家经济部副部长鲍尔詹·奥马尔别科夫、工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别科夫、卡拉干达州州长叶尔马甘别特·布列克帕耶夫及埃基巴斯图兹市市长阿扬·别伊谢金分别作报告。

目前，哈萨克斯坦有20个单一产业城市，人口约150万，2024年其工业产值占全国的36.4%。为落实总统2024年国情咨文中关于单一产业城市经济多元化发展的指示，政府基于78项指标分析了其社会经济发展情况。萨兰市通过创建工业园区、提供优惠贷款等措施成功摆脱单一产业城市地位的经验受到关注。单一产业城市被分为三类，并为每类制定了优先发展措施，包括升级工程及社会基础设施、发展IT、农业、旅游及科研领域投资项目、推动交通走廊沿线服务产业、建立工业及小型工业园区等。特别强调通过长期合同及采购协议机制支持本地生产商，确保新产能稳定运行。

别克帖诺夫总理高度评价埃基巴斯图兹市在经济振兴及多元化方面的进展，特别提到投资1384亿坚戈、创造800多个就业岗位的铁合金厂项目及工业园区建设。

- 单一产业城市可成为“推动增长”的区域，应通过绿色技术、数字化基础设施及创意经济发展实现转型。经济多元化是提升其经济及摆脱单一产业城市地位的关键。埃基巴斯图兹正向多产业城市转变，其单一产业城市地位已不再适用。- 他说。

总理强调，吸引投资是单一产业城市发展的核心，需为投资者提供土地、空置建筑及开办新企业的便利条件。他指出，萨兰及埃基巴斯图兹等城市已取得成效，但需进一步加大力度。地方政府需利用社会创业公司等工具支持出口导向型项目。

为实现系统性转型，总理下达多项任务：卡拉干达及阿特劳州需在12月1日前加快巴尔喀什及库尔萨雷工业园区建设；乌勒套及阿克托别州需加强萨特帕耶夫及赫罗姆套工业园区工作；各州需在10月1日前确定小型工业园区项目场地；“萨姆鲁克-卡泽纳”基金及“巴伊铁列克”控股需在12月1日前推广长期合同及采购协议；相关部委需在12月1日前制定投资驱动经济增长方案；科学与高等教育部需在10月1日前解决技术人才短缺问题；交通部需在10月1日前提出交通走廊沿线单一产业城市服务业发展建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】