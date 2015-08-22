孤独星球出版社（Lonely Planet）公布全球旅游目的地终极排行榜

哈通社阿斯塔纳8月22日电 总部位于澳大利亚墨尔本的全球最大私人旅行指南出版商——孤独星球（Lonely Planet）近日推出最新全球旅游目的地终极排行榜。

这份榜单的全称为《500个世界最佳旅游地之终极榜单》，由旅游业专家和《孤独星球》系列旅行指南书的编辑们一起，从多年来最受欢迎的指南书中挑选出来，并由其社区论坛全球网友投票选出。 在这个排行榜中，柬埔寨吴哥窟名列榜首，澳大利亚大堡礁和秘鲁马丘比丘位列第二、第三位。 "为了评选出这份榜单，我们花费了两三年的时间。在这个终极旅行榜单当中，我们收集了地球上最壮丽、最不可思议的美景，我相信这份指南一定会对旅行者们起到非常重要的指导作用。"孤独星球出版社社长汤姆•霍利说。 《孤独星球》于上世纪７０年代初创立，在英国伦敦、新西兰奥克兰、印度新德里和中国北京设有办公室，其旅游指南《孤独星球》系列历史相当悠久，是第一个针对背包客撰写的旅游系列丛书，受到背包客及其他低开销旅游者的广泛推崇。 《５００个世界最佳旅游地之终极榜单》前十位精美照片： 1.柬埔寨吴哥窟 2.澳大利亚大堡礁 3.秘鲁马丘比丘 4.中国长城 5.印度泰姬陵 6.美国大峡谷国家公园 7.意大利罗马古斗兽场 8.巴西和阿根廷伊瓜苏瀑布 9.西班牙阿尔罕布拉宫 10.土耳其伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂（编译：塔尔）