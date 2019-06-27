哈通社/努尔-苏丹/6月27日 - 哈萨克斯坦第一副总理兼财政部部长阿里汗•司马伊洛夫26日在面向公众的公开述职报告中表示，首都轻轨项目（LRT）建造工程将于2020年秋季完工。

"为开展首都轻轨项目工程我方起初向中国国家开发银行贷款融资15亿美元，其中3.44亿美元以用于项目建设。目前因与承包商方面的一些问题，已经做出了对融资进行重组的决定。中方银行目前暂停了对该项目的融资。"司马伊洛夫说。



他强调，首都市政府提出的关于银行贷款再融资的申请已经得到了国家政府的讨论。



"目前正在开展发行15亿美元LRT阿斯塔纳债券的前期准备。其中3.44亿用来偿还此前的贷款，剩余的12亿用于LRT后续建设。根据努尔-苏丹市政府报告，项目建设工程将于2020年9月1日完工。也就是说，他们承诺在明年完成建设。"第一副总理说。





首都轻轨项目（LRT）是哈萨克斯坦的首条城市轻轨，连接机场和新火车站，途径总统府、国防部等地标性建筑，全长21.39公里，全线采用高架敷设，是线网中一条连接东北、西南方向的轨道交通骨干线。建成之后将把轻轨两端的通勤时间缩短将近一半。



该项目此前处于暂停状态，今年年内将恢复建设。



【编译：木合塔尔·木拉提】