阿斯塔纳LRT本周末开通运营 支持刷脸等多种支付方式

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳轻轨（LRT）项目即将正式投入运营。阿斯塔纳城市交通系统公司（CTS）董事长阿斯勒别克·杜伊谢巴耶夫表示，LRT预计将于5月16日至17日正式向乘客开放。

据介绍，LRT运营初期预计日客流量将在2.5万至4.5万人之间。

与此同时，媒体日前首次获准进入车辆段参观LRT列车。相关负责人介绍，列车由中国制造，并针对阿斯塔纳严寒气候进行了适配，已在零下30摄氏度环境下完成测试。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

CTS方面表示，按照哈方要求，列车车体侧壁进行了加厚处理，以降低运行噪音，并采用特殊隔音材料，因此列车在车内外运行时噪音较低。

据了解，每列轻轨列车长60米、高3.8米、宽2.8米，由4节车厢组成，单列最大载客量超过600人。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

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在运行方面，列车平均时速预计为50至60公里，站间发车间隔约为5至6分钟。未来，乘客可在约40分钟内完成全长22公里线路的通行。

此外，LRT还将支持多种智能支付方式。乘客除可使用LRT专用交通卡和单次车票外，还可通过银行卡、手机以及智能手表完成支付。

目前系统支持Apple Pay、Samsung Pay，以及通过Halyk Bank和Kaspi Bank银行应用程序进行二维码支付，同时还支持刷脸（Face ID）识别支付。

根据现行规定，阿斯塔纳7至18岁学生以及依法享受优惠政策、并在当地登记常住的特定群体，可免费乘坐LRT。

【编译：达娜】