哈新社阿斯塔纳讯，据观察者网消息，昨天，俄罗斯一枚"质子-M"火箭发射失败，坠毁在哈萨克斯坦境外。据悉去年7月，一枚俄罗斯"质子-M"火箭携3枚"格洛纳斯"定位卫星坠毁，当时俄航天工业部门在俄总理梅德韦杰夫亲自督促下进行了"深刻整改"，这是从那以后"质子-M"遭遇的又一次重大失败。这一事故也从侧面反映出俄罗斯新一代"安加拉"火箭试射一再推迟带来的恶劣影响。

据当地媒体报道，俄罗斯一枚携带Express-AM4R通信卫星的"质子-M"运载火箭16日凌晨发射失败。 据俄塔社援引俄联邦航天署消息，这枚运载火箭于莫斯科时间16日1时42分（北京时间5时42分）从位于哈萨克斯坦的拜科努尔发射场发射升空，火箭在发射升空后540秒出现发动机故障。据俄国际文传电讯社消息，发生故障的可能是火箭第二级或第三级。 今日俄罗斯电视台报道说，火箭已坠落在哈萨克斯坦境外，目前尚无造成地面人员伤亡及财产损失的报道。 据俄新社消息，目前相关部门已开始调查火箭发射失败原因，原因查明前所有"质子-M"运载火箭发射将暂停。