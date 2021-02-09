武装力量完成对«山毛榉»-M2E防空导弹系统的验收

哈通社/努尔苏丹/2月9日 – 哈萨克斯坦武装力量完成了对俄制«山毛榉»-M2E（Бук-М2Э）防空导弹武器系统的验收工作。

据国防部消息，武装力量防空单位在巴尔喀什湖畔的萨尔沙甘军事训练基地开展了长达一周的演练，对购自俄罗斯的«山毛榉»-M2E防空导弹武器系统的各项指标进行了详细的测试。

消息称，尽管测试地区气候严寒，天气状况也不容乐观，但新接收到的这批装备依然表现出了高质量的战斗力。





«山毛榉»-M2防空导弹系统属于高机动型履带式自行武器，在同体系武器装备中居于国际先进水平。搭配数字化作战模块的一套«山毛榉»-M2防空系统，可同时锁定地面和空中的24个目标，其攻击命中率可以达到80%~99%。

哈萨克斯坦武装力量防空部队总指挥凯拉特·萨德科夫表示，该防空系统属于自动化武器装备，能够智能、高效的完成作战任务，其列装将极大地提升防空部队的作战力量。经过测试，新防空系统将被整合到哈国的防空体系中，用以执行战斗任务。





据悉，哈武装力量接收的这批防空系统由俄罗斯«阿尔马兹-安泰»防空集团根据两国2018年在哈萨克斯坦举行的KADEX-2018国防展上签署的合同提供。





【编译：木合塔尔·木拉提】