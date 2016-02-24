Mars公司召回其销往55个国家的巧克力棒

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据外媒报道，近日，因德国一名消费者在士力架（Snickers）内发现了一块红色塑料，美国糖果公司Mars召回全球55个国家（主要是欧洲国家）的巧克力棒。

Mars公司发言人称，此次被召回的产品包括在荷兰Veghel生产的Mars,Milky Way和士力架，这部分巧克力棒被销往德国、法国、英国和某些亚洲国家。

此次召回源于1月8日一名德国的消费者在士力架中发现一块红色的塑料，然后向Mars总部投诉。"我们不确定其他产品内有没有红色塑料，为了保证质量，必须召回那一批生产的所有产品。"荷兰Mars发言人称。



消费品的召回会对公司的声誉和财务带来巨大影响，雀巢就是前车之鉴。去年雀巢因包装铅含量超标不得不召回销往印度的Maggi面。目前尚不得知Mars公司此次的召回成本，因为Mars公司尚未上市，所以未披露详细的财务信息。



荷兰食品和消费品安全管理局官网发表声明称，Mars公司将紧急召回士力架， Mars, Milky Way, Celebrations和Mini Mix，因这些食物内可能含有塑料，某些情况下会导致窒息。目前荷兰Mars公司正与荷兰食品安全机构密切合作以召回系列产品。



Mars公司是一家跨国私人控股公司，已经召回德国产品。"我们希望消费者不要买这批产品，"德国Mars公司官网称。



发言人称，此次在德国召回的产品包括食用期限为2016年6月19日至2017年1月8的任何Mars巧克力棒，士力架， Milky Way Minis和Miniatures以及Celebration盒装巧克力。需要注意的是，不同国家产品的食用期限可能会不同。



Mars公司是全球最大的食品公司之一，拥有众多世界知名的巧克力品牌，包括M&M's, Galaxy, Twix, Bounty和Maltesers等。除此之外，Mars还生产绿箭口香糖、Uncle Ben's Rice, Dolmio意面酱和宠物食品。