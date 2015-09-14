MC塞劳别克登上“天鹅之音”舞台引争议

哈通社阿斯塔纳9月14日电 以含糊不清的饶舌歌曲走红网络的哈萨克斯坦网络红人MC塞劳别克，日前带着自己最知名的作品，登上了哈萨克斯坦著名音乐晚会--天鹅之音（Гəкку дауысы）的舞台，为现场4万观众献声。

虽然现场观众对MC塞劳别克致以热烈掌声和欢呼，但在互联网上，塞劳别克的登台却引发了一场言辞十分激烈的争论。 相当数量的网友认为，MC塞劳别克和他那些言辞含混的歌曲登上全国最为知名、集结了全国最佳歌手的舞台，完全是对音乐的一种侮辱。 也有网友指出，MC塞劳别克本人存在一定的精神问题。那些躲藏在MC塞劳别克背后，不遗余力的用他来炒作话题以牟利的团体，才是真正应该被指责的对象。 而媒体人努尔赛力克•卓勒巴尔斯直言，他对主办晚会的天鹅之音音乐频道（Гәкку）非常失望。 "我一向很尊敬‘天鹅之音'音乐频道。但这次，他们在由其主办的‘天鹅之音'晚会上，居然请来了那个所谓的网络红人——MC塞劳别克。当我看到这个所谓的‘红人'凭借演唱些完全不知所云的饶舌，就能和众多在音乐道路上努力奋斗才得以跻身这种舞台的音乐人同台演出的时候，我完全震惊了。我不想针对谁，但我认为塞劳别克出现在这样的舞台上，是音乐会组织方在自取其辱。"努尔赛力克说。（编译：塔尔）