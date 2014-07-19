奥巴马：乌反叛力量控制区导弹击落MH17

哈通社阿斯塔纳电，据BBC电，美国总统奥巴马表示，一枚从乌克兰反对派控制地区发射的地对空导弹击落了马航MH17客机。马来西亚航空公司从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的MH17客机周四（7月17日）在乌克兰东部冲突地区坠毁，机上298人全部遇难。奥巴马将这一袭击称为"无法形容的暴行"，并表示他一定要让事实真相大白。

与此同时，美国与俄罗斯在联合国安理会发生冲突，俄国大使谴责乌克兰在该国东部地区发动攻击导致了坠机灾难的发生。

来自欧洲安全与合作组织的约30名国际调查员周五（7月18日）抵达MH17坠毁的乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区中间的Grabovo镇。 尽管如此，瑞士驻欧安组织大使格雷明戈表示，这个调查团队不被允许到所有地区，并且遭到"当地非法武装组织"阻拦。 最新数据显示，MH17客机上载有189名荷兰人、27名澳大利亚人、44名马来西亚人（含15名机组人员）、12名印度尼西亚人、10名英国人以及其他一些国家的公民。 奥巴马在白宫举行的记者会上表示："有证据显示，MH17航班是被从俄国支持的乌克兰分离分子控制地区发射的地对空导弹击落的"。 奥巴马说："我认为这一暴行强有力的说明，是时候在乌克兰恢复和平与安全了，暴力和冲突将不可避免地导致不可预见的后果"。 奥巴马呼吁在乌克兰东部地区立即停火。他要求允许调查人员前往所有区域，并且相关证据不得被篡改。 "这是一场全球性悲剧，全世界的目光都在注视着乌克兰东部，我们要确保让真相大白"，他说。 奥巴马表示，是否能停止大型武器和兵员进入乌克兰，这要取决于俄罗斯。 早些时候，美国驻联合国大使萨曼莎•鲍尔说，美国不排除乌克兰分离分子发射的导弹得到了俄罗斯的帮助。 鲍尔强调，俄国总统普京曾在几个场合承诺将致力于乌克兰东部地区的对话与和平，但是每次都没有实现。鲍尔说，俄国能够制止这场战争，并且必须制止这场战争。