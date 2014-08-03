马航MH17坠机现场 更多遇难者遗体被寻获

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据中新网报道，进入马来西亚航空公司MH17航班坠机现场的国际调查人员1日说，他们在当天的搜寻中找到了部分遇难者的遗体和一些遗物。

这批调查人员包括来自澳大利亚和荷兰的专家，以及欧洲安全与合作组织的观察员。根据乌克兰当局的说法，大约100名专家进入现场。这是马航客机坠毁以来，进入现场专家人数最多的一次调查。 "我想我们都同意一件事，即从搜寻灾难遇难者的过程来看，今天是最重要的一天，"欧安组织观察小组发言人迈克尔•博丘尔丘说，"这是非常、非常好的一天。在那里(坠机现场)的专家们确实找到了遇难者遗体。" 博丘尔丘介绍，调查人员在现场看到了坠毁客机的机身残骸，包括"客机最尾部的一部分"。同时，"我们所有人都注意到的东西是大量个人物品、鞋子和类似物体。"

欧安组织观察组副组长亚历山大•胡格说，他无法确认调查人员具体找到了几名遇难者的遗体，但找到的遗体有望减轻遇难者家属的痛苦并有助于进一步确认遇难者身份。

胡格说，找到的遇难者遗物被送往距离坠机现场不远的多列士。根据欧安组织、俄罗斯和乌克兰代表1日达成的协议，一列火车将把这些遗物送往由乌克兰政府控制的哈尔科夫，随后送回荷兰鉴定。