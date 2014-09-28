马方称乌未保障安全通道 寒冬或破坏MH17证据

哈通社阿斯塔纳9月28日电，据中新网报道，马来西亚交通部长廖中莱指出，由于乌克兰政府至今仍无法保障提供安全通道，使马航MH17客机空难调查进度受到严重影响，再加上目前已经入秋，一旦冬天降临，所有重要的证据将遭到破坏。因此，他指责乌克兰政府不能保障调查人员安全进入空难区以深入调查。

廖中莱认为，全球及联合国是时候采取行动，让调查人员安全进入空难地区调查了。应该要让案件水落石出，为马航MH17罹难者声张正义及讨回公道。 他在出席马华高渊区会欢庆该党65周年党庆暨筹募教育基金慈善晚会后，在记者会上被询及相关问题时，如是表示。 廖中莱指出，虽然联合国已批准国际调查队进入坠机现场，调查或寻找罹难乘客和机组人员的遗体，以及遗留在现场的物证，同时这也获得乌克兰政府的同意，然而至今仍面对各种问题，导致调查队不得进入坠机现场。 他说，马来西亚已用尽所有方法，包括首相、相关部门部长包括他已多次要求让调查团队进入坠机现场，依然面对不得进入的难题。 廖中莱认为此事已不可再拖延，因为当地冬天降临会破坏物证，阻碍调查或寻找工作，此次已是冬天来临前最后的机会，我们有必要进入现场，查出事发真相，并查明究竟是谁将马航MH17客机击落。