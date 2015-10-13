荷兰安全委员会:马航MH17系被山毛榉导弹击落

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据中新网援引英国《卫报》消息，国际调查人员13日发布了马航MH17空难的最终技术调查报告。荷兰安全委员会主席Tjibbe Joustra公布报告称，马航MH17客机是被一枚山毛榉导弹击落。

报道称，Tjibbe Joustra表示，客机是被距离320公里范围内的一枚山毛榉导弹击落的，随后，客机碎片散落在约50平方公里的范围内。

安委会主席还说，乌克兰上空当时应被关闭，但乌当局未能关闭领空。"地面上的冲突各方均未认识到风险"。在MH17空难发生后，仍有160架次航班从东乌克兰地区上空飞过。

荷兰安委会此前在声明中说，报告重点将集中在4个方面：飞机失事原因；飞越冲突地区的问题；为何荷兰遇难者家属要等待2-4天才收到荷兰当局提供的亲属遇难确认信息，以及空难发生时机上乘客的清醒程度。

但安委会已经多次表示，这份最终调查报告将不涉及哪方为该事件负责，也不会说是谁"扣动了扳机"，因为这是"刑事调查的范围"。

此次报告发布前，曾参与调查的乌克兰前安全局首席调查人员沃夫克(Vasyl Vovk)透露，在飞机残骸及遇难者遗体中发现的碎片，与调查人员为进行比对而拆解两枚"山毛榉"导弹后获得的部件相吻合，显示客机是遭"山毛榉"导弹击落。

2014年7月17日，MH17在从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的途中，在乌克兰东部遇袭坠毁，机上包括15名机组成员在内的298人全部遇难。