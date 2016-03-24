哈通社阿斯塔纳3月24日电 据外媒消息，澳大利亚交通部长表示，经过技术专家的分析鉴定，此前在莫桑比克发现的两块客机碎片"几乎肯定"来自马航MH370。

这两块客机碎片是分别被民众所发现，后来被运往澳大利亚进行分析。

澳大利亚交通部长达伦•切斯特表示，"分析结论是，残骸几乎肯定来自马航MH370"。

他说，在非洲东部海岸发现的这个残骸，与澳大利亚国家科学机构的洋流模式的分析吻合，将再次确认我们在南印度洋搜寻的努力。

马航370航班在2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中，在印度洋上空失联，当时机上载有239名乘客。

马航370航班、机上乘客和机组人员的下落成为了航空史上最大的未解之迷。

在莫桑比克新发现的物块大约有一米长

迄今为止，只有在西印度洋法属留尼旺岛发现的一片飞机机翼残骸的确属于失踪的马航370航班。

这两片残骸中的一片是二月底被美国一名业务调查人员在沙滩上发现，另一片则是去年12月由南非一名游客发现。

澳大利亚交通部长切斯特说，调查人员结束了对残骸的分析，他们发现两块残骸"与马航370波音777型客机上的机翼板件相符"，"分析结论认为，残骸几乎肯定来自马航MH370"。

切斯特表示，由澳大利亚牵头负责的对南印度洋大片深海进行国际搜寻的工作，集中在了正确的方向。

除了澳大利亚，来自中国和马来西亚的专家也参与了这个搜寻工作。

切斯特说，今后的搜寻工作将集中在25,000平方公里的搜寻范围。"我们集中精力完成搜寻，并希望最终找到失踪客机"。