哈萨克斯坦质疑MH370飞往该国说法

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，哈萨克斯坦民航负责人对BBC记者称，哈萨克斯坦至今尚未接到马来西亚邀请该国协助寻找MH370的正式要求。

哈萨克斯坦民航委员会副主席穆提巴耶夫星期一（3月17日）表示，所谓MH370飞往哈萨克斯坦的说法目前只是基于卫星和雷达信息的一种假设的可能。 穆提巴耶夫指出，MH370要抵达哈萨克斯坦必须首先经过中国、印度、缅甸、孟加拉、巴基斯坦、阿富汗以及伊朗等多个国家的领空。 他指出这些国家都有国防防空系统，很难想象一架波音777飞机可以飞过这么多国家而不被发现。 穆提巴耶夫说，哈萨克斯坦的防空系统24小时开启，相信其他国家的也是一样，如果有飞机侵犯领空不可能会不触动警报系统。 他因此认为MH370飞往哈萨克斯坦的说法很荒谬，不能理解其根据，并提出搜索的重点仍然应该放在缺乏雷达监控的海上。 马来西亚上周五表示承认，综合雷达和卫星信息，MH370失联后可能向两个飞行--向北飞往中亚地区或者向南飞往南印度洋。 马来西亚交通部长希山慕丁称，目前有25个国家参与寻找MH370的行动，而搜索区域除广袤的海域外还包括11个国家。 MH370客机3月10日凌晨在由吉隆坡飞往北京途中消失，至今下落不明。飞机上共有239名乘客和机组人员，其中154人来自中港台三地。