MH370搜索区南移 最后时刻或自动驾驶

哈通社阿斯塔纳6月26日电，澳大利亚当局周四（26日）公布搜索失踪马航客机MH370的新区域，并表示飞机在失事前很可能已进入自动驾驶状态。

澳大利亚副总理特拉斯说，新的搜寻区域将南移，集中在距离澳大利亚西海岸1800公里的海域。

澳大利亚发表的一份长达64页的报告说，海底搜索的面积约六万平方公里。 3月8日，这架波音777飞机在从吉隆坡飞往北京的途中消失，机场乘客和机组成员共239人。 搜索工作最初从南海海域展开，随后根据卫星信号，将目标转移至印度洋。 四月份后，搜寻船队在收到声音信号后，缩小在印度洋海域的搜索范围，集中在澳大利亚海岸的西北方1600公里附近，但至今一无所获。 重点搜索区域在"第七弧线上"

澳副总理特拉迪斯说，新的重点区域仍"集中在第七弧线上"，这是基于对卫星、雷达资料以及飞机的飞行高度和速度的限制后确定的。 "第七弧线"是根据MH370最后与地面系统"电子握手"后测绘出来的区域，专家估计这是"电子握手"后MH370必须跨越的区域。 特拉斯说："极有可能飞机已进入自动驾驶状态，否则不会像卫星资料显示的那样顺着稳定的线路飞行。" 目前最大的挑战是完成对新搜寻区域海底的探测，部分海底深度超过5000米，目前来自中国和荷兰的两艘船只正对这一区域进行探测。 另外，寻找商业公司进行海底探测的招标工作将于周一截止。

对马航MH370的搜寻已是航空史上耗资最大的搜寻行动，下一阶段的搜寻工作预计耗资超过5600万美元。 MH370上有中国乘客150多人。星期三（25日），中国国家主席习近平在会见来访的马来西亚国会下议院议长潘迪卡尔时说， MH370客机失联，这是一起非常不幸的事件。 习近平表示，希望马方继续抓紧协调有关国家，制定完善常态化搜寻和善后方案，争取尽快找到飞机下落。