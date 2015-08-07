MH370乘客家属质疑马方“结论”

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据英国《金融时报》7日报道，折磨马来西亚航空公司MH370航班乘客家属的不确定性仍挥之不去，即便焦头烂额的马来西亚总理纳吉布•拉扎克证实已发现这架飞机的一块残骸。

在一块被称为襟副翼的波音777机翼部件被冲上偏远的印度洋留尼汪岛后，纳吉布的声明与法国调查人员更为谨慎的语气并不完全合拍。

从吉隆坡飞往北京的失事航班上，三分之二的乘客是中国人，中国家属的抗议持续施加压力，促使有关方面继续努力找到该机，迄今已为此花费上亿美元。

马方与法方在说法上的差异，重燃了在北京马来西亚驻华使馆外抗议的中国家属的愤懑，自MH370航班2014年3月失联以来，这些家属经常在这里举行抗议。

"我们很好奇，马来西亚为什么再次这么着急地得出整个事件的结论，"母亲是MH370乘客之一的Steven Wong表示。

"事实上，即使那块残骸来自MH370，那也只是一个开始，因为我们仍对这么多的事情不得而知。例如，为什么飞机要飞向那里？到底发生了什么？谁应该承担事故责任？包括当飞机转向并飞离马来西亚领空时，未能采取行动的相关人员应当面临什么处罚？

"这些事情没有一件有定论。"

周四上午，马航代表会晤了举着照片和标语牌、抵达该公司北京办事处外面的部分中国家属。

家属们的抗议活动得到中国政府一定程度的容忍，MH370失联后不久，中国政府做出了斥责马来西亚的不寻常外交举动。

"我们要求马方认真履行有关承诺，继续调查客机失事原因，全力做好善后相关工作，切实保障乘客家属的合法权益，"中国外交部周四表示。

搜索行动持续之久，以及抗议的情绪化性质，对家属们的打击不小，其中许多人坚称，他们的亲人应该被称为"失踪"，而不是遇难。

"我们并没有生活在否认之中......但我们应该为了我们的亲人，只要没有100%的把握，就不宣告他们遇难！"一个家属在他们的网上聊天群里发帖称。

马方称在留尼汪岛找到更多飞机残骸

另据《华尔街日报》6日报道，马来西亚政府一位高级官员周四称，留尼汪岛有关当局以及来自马来西亚的一支团队在该岛找到更多飞机残骸。

这名不愿具名的官员说，留尼汪岛有关部门正将找到的飞机残骸送往法国，以作进一步分析。他没有透露找到多少块残骸以及找到的是飞机的哪些部分。