MH370调查报告公布：无法确认客机失联原因

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 -- 当地时间周一（30日）下午，马来西亚政府就马航MH370客机失联事件，向媒体发布最终调查报告。

据新华社英文版报道，马来西亚政府表示，MH370的调查无法确定飞机失联的原因。

30日上午，马来西亚政府面向MH370失联者家属公布了这份最终报告，报告共计有822页，发表演讲的包括4名高级调查人员。

报道称，该报告将被放到互联网上。同时，报告7月31日将提交马来西亚两院审议。

2014年3月8日，载有239人的MH370飞机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京的途中失踪。其中乘客227名，机组人员12人。227名乘客中，大陆153人、台湾1人。客机失踪后，多国组织大规模的搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。

如今，距离马航失事已过去1600多天。从失联30分钟后的塔台呼叫，到数小时后的卫星追踪；从第2天多国联合搜救，到数月后商业公司海底打捞。期间有黑匣子海底耗尽电力的失落，也有海滩发现残骸的惊喜。这场航空史上最漫长的寻找留下不少印记。



【编辑：木合塔尔·木拉提】