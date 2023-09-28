气象组织：南极海冰面积降幅远超历史最低水平

消息称，自1979年有记录以来，南极海冰面积首次降至1700万平方公里以下。

世界气象组织表示，这比2022年的海冰面积减少了整整100万平方公里，比埃及的面积还要大。

美国国家冰雪数据中心的一位科学家警告称，海冰减少的速度远远超出了以往任何时期的水平，情况令人极为震惊。

世界气象组织全球冰冻圈观察项目的科学家们正在警惕地观察，以判断这是否是因为大气和海洋中不断上升的碳排放而导致的新一轮危机的开始。

世界气象组织指出，持续的冰雪融化可能会对长期季节演变产生深远的影响。

世界气象组织全球冰冻圈观察项目成员、澳大利亚南极司专家彼得拉·海尔（Petra Heil）说：“2023年南极海冰不足会对远近地区的气候和生态系统都产生直接影响，包括低纬度地区，因为那里是大多数人口聚居和开展经济活动的地区。”

世界气象组织气候监测负责人奥马尔·巴杜尔（Omar Baddour）说：“人们越来越关注冰冻圈的快速变化，包括海冰、冰原和冰川的融化。”

他补充说：“今年南极海冰的减少幅度非常大。南极和北极发生的变化将影响整个地球。”