哈萨克斯坦森林火灾面积显著减少 总理指示加强俄边境火灾防范

- 采取的措施使得森林火灾面积从110.6万公顷减少到36.2万公顷，减少了三倍。森林地区的火灾面积减少了五倍。部长表示。

他还强调了森林航空消防的重要性。今年，政府首次拨款用于16架直升机和3架飞机，共进行了15次航空灭火任务。在全国的六个地区：乌斯卡曼、阿拉木图、塞梅、巴甫洛达尔、阔克舍套和库斯塔奈，配备了带有喷水设备的米-8直升机进行额外的值班巡逻。

此外，政府还拨款用于购置428辆消防车、389套小型森林灭火设备和387台拖拉机，以更新老旧设备，改善森林巡逻的装备情况。今年，还计划通过扩大苗圃来恢复受灾的森林。

据其介绍，今年，全国家森林巡逻队共计1.29万人，以及森林火灾灭火站的3300名工作人员，均接受了专业培训。此外，常规值班队伍中包括482辆消防车、228套小型森林灭火设备、1518台拖拉机和1307辆巡逻车。

在与森林管理者的合作方面，现有的防火隔离带得到了维护，总长达14.1万公里，并新建了5400公里的防火隔离带。全国范围内，安装和更新了6150块防火宣传标志和公告牌。

在此方面，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫指示在火灾风险高的时期禁止人们进入森林保护区。他在政府会议上要求紧急情况部、地方政府和其他相关部门加强火灾安全信息宣传，并增加森林巡逻频率。此外，他强调需要继续安装机械化监控系统，以应对森林火灾。

总理还指出，与俄罗斯接壤的地区不能排除火灾风险。他强调需要确保应对跨境火灾的准备，并加强与俄罗斯相关部门的合作。目前，全国共有252个志愿消防队伍活跃参与灭火工作。

【编译：达娜】