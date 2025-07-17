面对通胀上升，哈萨克斯坦市场情绪为何依旧保持乐观？

全球利率走势分化：发达国家放松，发展中国家趋于谨慎

根据斜体字网对全球80个国家的季度分析，截至2025年4月，全球央行基准利率中位数为6.0%，与年初持平；同期通胀中位数从3.6%微降至3.5%。在发达经济体（经合组织及其他主要市场）中，第二季度有19个央行降息，仅2个加息；而在发展中国家（包括哈萨克斯坦）中，仅7个国家降息，3个国家选择加息。

美国、欧洲、中国、俄罗斯的通胀概况

美国：5月通胀为2.4%，核心推动力来自房租、餐饮和医疗服务。尽管汽油价格下降抑制整体通胀，但预计未来将超过美联储的2%目标。

欧元区：5月通胀降至1.9%，但初步数据显示6月又升至2.0%。服务类价格推动通胀回升，预计明年通胀有望降至1.6%。

中国：长期处于“零通胀”边缘，6月CPI仅增长0.1%。央行已多次降息，但经济仍缺乏活力。

俄罗斯：通胀从3月的10.3%回落至6月的9.4%。非食品价格持续下降，可能与卢布升值有关。6月俄央行将利率下调至20.0%。

哈萨克斯坦通胀持续攀升，6月达11.8%

6月哈国通胀率由5月的11.3%升至11.8%，主要由以下几个方面带动：

食品：同比上涨10.6%，尤其是新鲜蔬菜（+32.7%）和油脂类产品（+17.9%）。

非食品：同比上涨9.4%，汽车（+11.7%）、电子产品（+20.3%）和液化气（+23.7%）价格大幅上升。

服务：同比上涨16.1%，包括水电燃气等垄断服务、餐饮、理发和医疗服务。剧院票价单月上涨10.1%。

这种价格结构表明，服务行业价格正在向商品价格“对齐”，通胀压力正广泛渗透各行业。

经济高增长带来的“良性通胀”？

尽管通胀高企，但哈萨克斯坦经济增长迅猛。2025年前5个月GDP同比增长6.0%，为近十年来最快增速。其中：

交通运输增长23.1%

建筑业增长15.4%

采矿业、制造业、内贸均增长约6-8%

失业率维持在4.6%的历史低位

实际收入同比增长1.1%

民众与企业对未来充满信心

哈萨克斯坦央行的调研显示：

民众对未来12个月的通胀预期上升（从4月的12.2%升至5月的14.1%），但对未来5年的前景更加乐观。

大宗商品采购意愿上升，消费信心改善。

商业信心指数（IDA）6月保持在50.6以上，连续16个月位于积极区间。

央行谨慎观望，暂不加息

尽管通胀上升，央行并未急于加息。在6月的政策讨论中，多数成员建议维持当前利率至年底。虽然提及“可能的政策收紧”，但主基调依然温和。

政策空间与各方共识：增长优先

目前的货币政策定位为“适度偏紧”，并未过度压制经济：

政府继续通过举债拉动基建和消费；

开发机构利用预算外资金发放低息贷款；

商业银行通过政府注资实现信贷扩张。2025年前5个月，整体信贷规模同比增长22%，其中个人贷款增长23%。

与此同时，政府也在采取一些战术性措施控制物价，例如推迟公用事业涨价、从国家储备中投放蔬菜、限制出口等。

总的来说，哈萨克斯坦当前面临的是典型的“增长伴随通胀”格局。一方面，国内经济活力充沛、消费和投资需求旺盛，为国家带来了罕见的发展动能；另一方面，通胀压力正在从商品层面传导至服务业，形成更广泛的价格上涨基础。

政府与央行在维持宏观稳定和支持增长之间保持着微妙平衡。关键在于，如何在不扼杀经济活力的前提下，逐步控制物价上涨，避免通胀预期失控。

【编译：达娜】