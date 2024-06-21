别克帖诺夫：尽管面临复杂挑战，政府将力促经济增长

-目前建筑、交通运输和通信等部分行业经济增长态势良好，增速达到8%左右。贸易增速仍然偏低，这可能是由于受到了洪水的影响，不过相关指标已开始回升。我们认为，国内建筑、基础设施、制造业和农工综合体等行业拥有巨大的增长潜力。-别克帖诺夫说。