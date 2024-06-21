12:16, 21 六月 2024 | GMT +6
别克帖诺夫：尽管面临复杂挑战，政府将力促经济增长
（哈萨克国际通讯社讯）政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫今天在议会上下院联席会议上表示，尽管存在可能阻碍经济增长的因素，但政府正全力以赴采取措施实现经济目标。
-国家元首已设定到2029年经济规模翻一番的目标，为此国内经济需要每年增长至少6%。然而，过去几年哈萨克斯坦实际年均GDP增长率仅为4-5%。政府采取了哪些措施来实现既定的经济增长目标？-马吉利斯（议会下院）议员努尔泰·萨比利亚诺夫问道。
别克帖诺夫表示，复杂多变的全球地缘政治局势和主要贸易伙伴经济状况等外部因素可能会对哈萨克斯坦经济增长造成较大影响。
-国家元首设定的任务确实特别宏大。实现这一经济增长率可能会受到多种因素的阻碍，包括复杂多变的地缘经济局势、我国主要贸易伙伴的经济形势等等。-他说。
别克帖诺夫强调，他领导的政府内阁正积极致力于调动一切可用资源和力量来推动经济增长。
-目前建筑、交通运输和通信等部分行业经济增长态势良好，增速达到8%左右。贸易增速仍然偏低，这可能是由于受到了洪水的影响，不过相关指标已开始回升。我们认为，国内建筑、基础设施、制造业和农工综合体等行业拥有巨大的增长潜力。-别克帖诺夫说。
【编译：阿遥】