调查显示：哈萨克斯坦总统民众信任度达85.7%

民主研究所表示，本次调查共访问8000名受访者，覆盖哈萨克斯坦17个州以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特3个直辖市，受访者均为18岁及以上成年人。

调查结果显示，18至29岁的青年群体对总统的信任度最高。在这一年龄段受访者中，90.1%的人选择“是”或“倾向于认为是”，表达了对总统的信任，这一比例在各年龄组中居首。

教育程度也是影响政治信任的重要因素之一。总体来看，受教育程度越高的公民，对总统的信任度也越高。调查显示，教育程度相对较低的受访者中，81.8%表示信任总统；在拥有高等教育学历的受访者中，这一比例则达到89.7%。

民众对国家元首的高度信任，也与对国家发展方向的支持密切相关。绝大多数受访者对当前国家发展方向持积极评价。数据显示，81.5%的哈萨克斯坦受访者认为国家正朝着正确的方向发展。

支持国家当前发展方向的受访者，在社会人口特征上与信任总统的群体呈现出较高的一致性。

“18至29岁的青年是最坚定支持国家发展方向的群体，其中85.4%的受访者认为国家发展道路正确。虽然这一比例随着年龄增长略有下降，但总体仍维持在较高水平。在60岁及以上的受访者中，仍有76.9%持这一看法。”民主研究所表示。

在信任总统的受访者中，高学历群体占比较高；同样，在认为国家发展方向正确的受访者中，高学历公民所占比例也最高，达到86%。

“总体来看，年龄和教育程度是影响总统信任度以及对国家发展方向支持率的两个主要因素。与此同时，调查也显示，无论是在总统信任度还是国家发展方向评价方面，男性与女性、城市与农村居民之间均未出现明显的观点差异。”声明指出。

调查结果勾勒出了一幅对国家社会政治发展方向评价较高的公民群体画像。年轻人和高学历公民构成这一群体的主要部分，而性别以及城乡居住差异并未成为决定其态度的主要因素。

这一趋势表明，青年群体对国家制度保持较高的信任度，他们对当前社会政治议程表现出更浓厚的兴趣，也对国家未来的改革与发展抱有较高期待。

在支持国家当前发展方向的受访者中，高学历群体占据较大比重。这表明，民众的信任正在更多地建立在对现实变化的理性判断之上。调查显示，不少公民切身感受到国家发展带来的积极变化，以及改革对自身生活产生的影响，并因此对总统确定的发展路线表示支持。

对总统的高度信任与对国家发展方向的积极评价相互呼应，反映出哈萨克斯坦社会较强的凝聚力、积极的社会心态以及较为稳固的社会政治基础。