民调：七成哈萨克斯坦人认为国家正朝着正确的方向发展

调查结果显示，民众对过去一年给予了积极评价。在全球局势动荡的背景下，这一结果表明社会对当前变化具有高度适应性。

充满个人成就与稳定的一年

当被问及第一个问题“2025年对您来说如何？”时，一些受访者起初感到困惑。这表明，在忙碌的日常生活中，人们并不总是能立即意识到这一年不仅充满挑战，也充满成就。此外，调查结果显示，正面评价是负面评价的3.5倍。具体而言，只有11%的受访者认为2025年并不成功，而37%的受访者认为这是成功的一年。大多数受访者（52%）认为这一年总体稳定，没有明显的积极或消极趋势。

全年影响公众情绪的关键事件

谈及2025年的成就，哈萨克斯坦民众主要提及体育、科技和数字化、电影产业发展、工业以及学校、医院和其他社会设施的建设等领域。

当被问及2025年最令人振奋和最积极的事件时，受访者提及最多的是：

凯拉特队与皇家马德里队的历史性比赛，以及运动员们的其他成就；世界巨星（詹妮弗·洛佩兹、后街男孩​​）的演唱会；以及各种纪念日的庆祝活动（阿拜诞辰180周年、反法西斯战争胜利80周年、宪法颁布30周年等）；

新学校和医院的落成；基础设施的改善（道路、城市发展等）；

人工智能领域取得重大成就（Alem.ai、超级计算机、Higgsfield AI）；

总统与其他国家领导人会晤（唐纳德·特朗普、习近平等）；

全年发生的积极事件不仅表明民众情绪高涨，也表明国家在教育、医疗、生态和科技等关键领域取得了切实的进步和成就。

在此背景下，民调结果中的具体数据也证实了对国家发展方向的支持：

71%的哈萨克斯坦人认为国家正朝着正确的方向发展。这一数据表明，大多数人将今年发生的事件与国家的稳定发展和国家政策的稳定联系起来。

77%的哈萨克斯坦民众对总统的工作表示支持。如此高的支持率表明，总统被视为一位能够引领国家发展走向正确方向的领导人。

对国家发展方向的信心和对总统的高度支持表明，社会已就哈萨克斯坦未来的发展方向形成了统一的看法。

据此前报道，总统直属哈萨克斯坦战略研究所（ҚСЗИ）今年10月份进行的民调显示，81.1%的哈萨克斯坦民众支持国家的政治路线，并相信国家正沿着正确的方向稳步前进。

【编译：小穆】